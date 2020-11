Gusta frullati più sani, anche in movimento

Il frullatore Philips con tecnologia ProBlend 6 frulla in modo uniforme e trita il ghiaccio. Gli ingredienti vengono frullati in modo più fine, per ottenere frullati di frutta e verdura che contengono le sostanze nutritive necessarie per un'intera giornata. Scopri tutti i vantaggi