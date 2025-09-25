Termini di ricerca

      Opal Frullatori

      HR2670/01

      Frullati freschi sempre con te

      Divertiti a preparare frullati ogni singolo giorno con il nostro frullatore ultracompatto Philips Blend & Go Serie 3000. Bevande e frullati morbidi e vellutati. Frulla direttamente nel bicchiere, sigilla con il coperchio a tenuta sicura e via.

      Opal
      Opal

      Frullatori

      Frullati freschi sempre con te

      Frulla, prendi e vai!

      • Motore ProBlend da 350W
      • Bicchiere portatile Blend & Go
      • Lame a stella ProBlend in acciaio inossidabile
      • Due impostazioni di velocità
      • Componenti lavabili in lavastoviglie
      Tecnologia ProBlend per frullati vellutati

      Tecnologia ProBlend per frullati vellutati

      Frulla ingredienti freschi con la nostra esclusiva tecnologia ProBlend. Il motore da 350 watt a lunga durata, il resistente bicchiere Blend & Go e la lama a stella in acciaio inossidabile lavorano in sinergia per ottenere miscele vellutate in pochi secondi.

      Motore ProBlend da 350 watt per prestazioni durature

      Motore ProBlend da 350 watt per prestazioni durature

      Prepara i tuoi frullati preferiti con un motore robusto e a lunga durata, perfetto per l'uso quotidiano.

      Design a scanalature ProBlend per una circolazione ottimale

      Design a scanalature ProBlend per una circolazione ottimale

      Le scanalature lungo i lati del bicchiere portatile Blend & Go guidano il cibo verso le lame per una miscelazione più fine e uniforme.

      Bicchiere Blend & Go per frullati senza perdite

      Bicchiere Blend & Go per frullati senza perdite

      Progettato per uno stile di vita sano e attivo. Frulla direttamente nel resistente ed elegante bicchiere da 600 ml. Quindi rimuovi semplicemente la lama, sigilla con il coperchio a tenuta sicura e porta il frullato con te.

      Lame ProBlend affilate per frullati ultra vellutati

      Lame ProBlend affilate per frullati ultra vellutati

      Gusta frullati sani e vellutati ogni giorno. Le lame ProBlend in acciaio inossidabile tritano e frullano tutti gli ingredienti alla perfezione.

      2 impostazioni di velocità per qualsiasi ingrediente

      2 impostazioni di velocità per qualsiasi ingrediente

      Due diverse velocità per frullare qualsiasi cosa: "Bassa" per ingredienti morbidi e "Alta" per frutta più dura e ghiaccio.

      Lame removibili per una facile pulizia

      Lame removibili per una facile pulizia

      È possibile svitare il gruppo lame per essere sciacquarlo sotto il rubinetto o lavarlo in lavastoviglie.

      Le parti lavabili in lavastoviglie rendono la pulizia un gioco da ragazzi

      Le parti lavabili in lavastoviglie rendono la pulizia un gioco da ragazzi

      Le parti rimovibili sono lavabili in lavastoviglie, per una routine quotidiana veloce e senza sforzi.

      Specifiche tecniche

      • Specifiche generali

        Materiale primario
        Plastica
        Impostazioni preprogrammate
        2
        Funzioni
        Frullatore
        Tipo di prodotto
        Frullatore
        Capacità del serbatoio dell'acqua
        Volume effettivo 0,6L (max 0,8L)​
        Piedini antiscivolo
        Interfaccia
        a pulsante
        Funzione di mantenimento del caldo
        No
        Timer
        No
        Tecnologia di cottura
        ProBlend
        Interruttore on/off integrato
        No
        Termostato regolabile
        No
        Spia di alimentazione
        No
        Componenti lavabili in lavastoviglie
        Indicatore del livello di capacità
        Materiale del recipiente
        Plastica
        Materiale della lama
        Acciaio inox
        Senza BPA
        Funzione a impulsi
        No
        Lame rimovibili
        Capacità di tritare il ghiaccio
        Connessione a Internet
        No
        Compatibilità Smart Home
        No
        Portata del Wi-Fi
        No
        Modalità autopulente
        No

      • Specifiche tecniche

        Assorbimento
        350W
        Prodotto batteria
        No

      • Funzionalità di sicurezza

        Indicatore della temperatura
        No
        Blocco accesso
        No

      • Durata

        Manuale utente

      • Paese di origine

        Prodotto in
        Cina

