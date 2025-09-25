Termini di ricerca
HR2670/01
Frullati freschi sempre con te
Divertiti a preparare frullati ogni singolo giorno con il nostro frullatore ultracompatto Philips Blend & Go Serie 3000. Bevande e frullati morbidi e vellutati. Frulla direttamente nel bicchiere, sigilla con il coperchio a tenuta sicura e via.Scopri tutti i vantaggi
Frullatori
Frulla ingredienti freschi con la nostra esclusiva tecnologia ProBlend. Il motore da 350 watt a lunga durata, il resistente bicchiere Blend & Go e la lama a stella in acciaio inossidabile lavorano in sinergia per ottenere miscele vellutate in pochi secondi.
Prepara i tuoi frullati preferiti con un motore robusto e a lunga durata, perfetto per l'uso quotidiano.
Le scanalature lungo i lati del bicchiere portatile Blend & Go guidano il cibo verso le lame per una miscelazione più fine e uniforme.
Progettato per uno stile di vita sano e attivo. Frulla direttamente nel resistente ed elegante bicchiere da 600 ml. Quindi rimuovi semplicemente la lama, sigilla con il coperchio a tenuta sicura e porta il frullato con te.
Gusta frullati sani e vellutati ogni giorno. Le lame ProBlend in acciaio inossidabile tritano e frullano tutti gli ingredienti alla perfezione.
Due diverse velocità per frullare qualsiasi cosa: "Bassa" per ingredienti morbidi e "Alta" per frutta più dura e ghiaccio.
È possibile svitare il gruppo lame per essere sciacquarlo sotto il rubinetto o lavarlo in lavastoviglie.
Le parti rimovibili sono lavabili in lavastoviglie, per una routine quotidiana veloce e senza sforzi.
