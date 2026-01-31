Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Frullati freschi sempre con te
Divertiti a preparare frullati ogni singolo giorno con il nostro frullatore ultracompatto Philips Blend & Go Serie 3000. Bevande e frullati morbidi e vellutati. Frulla direttamente nel bicchiere, sigilla con il coperchio a tenuta sicura e via.
Motore ProBlend da 350W
Bicchiere portatile Blend & Go
Lame a stella ProBlend in acciaio inossidabile
Due impostazioni di velocità
Componenti lavabili in lavastoviglie
Frulla ingredienti freschi con la nostra esclusiva tecnologia ProBlend. Il motore da 350 watt a lunga durata, il resistente bicchiere Blend & Go e la lama a stella in acciaio inossidabile lavorano in sinergia per ottenere miscele vellutate in pochi secondi.
Prepara i tuoi frullati preferiti con un motore robusto e a lunga durata, perfetto per l'uso quotidiano.
Le scanalature lungo i lati del bicchiere portatile Blend & Go guidano il cibo verso le lame per una miscelazione più fine e uniforme.
4.5
su 5
35
Recensioni
85%
di utenti consiglia questo prodotto
annalenah2_7635
31/01/2026
Deutschland
Ein super toller Mixer ✨
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Philips Blend & Go 3000 Series Mini Smoothie Mixer – mit 350 W, abnehmbarem Messer, ist kompakt & spülmaschinenfest, mit ProBlend Technologie. ✨ #CapCut @influenster @Philips Home Living DACH #complimentary #BlendAndGoLife #SmoothieVibes #PhilipsKitchen
Questa revisione è stata effettuata per HR2670/00 Standmixer Blend & Go
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nataliiah29_1168
25/12/2025
Deutschland
Kompakt, leistungsstark und sehr benutzerfreundlic
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich bin mit dem Philips Smoothiemaker Blend & Go wirklich sehr zufrieden. Das Gerät überzeugt schon beim ersten Eindruck durch sein schlichtes, modernes Design und die kompakte Größe, wodurch es kaum Platz in der Küche einnimmt. Die Handhabung ist extrem einfach und intuitiv – Zutaten einfüllen, Knopf drücken und schon ist der Smoothie fertig. Die Mixleistung ist sehr gut: Obst, Gemüse und sogar gefrorene Zutaten werden schnell und gleichmäßig zerkleinert. Die Lautstärke ist dabei absolut akzeptabel und nicht unangenehm laut. Besonders praktisch finde ich, dass der Mixbecher gleichzeitig als Trinkflasche genutzt werden kann – perfekt für unterwegs, ins Büro oder nach dem Sport. Auch die Reinigung ist unkompliziert, da sich die Teile leicht auseinandernehmen lassen. Insgesamt spart der Smoothiemaker viel Zeit im Alltag und macht die Zubereitung von frischen Smoothies schnell, einfach und bequem. Ein zuverlässiges Gerät, das ich gerne regelmäßig benutze und definitiv weiterempfehlen kann.
Questa revisione è stata effettuata per HR2670/00 Standmixer Blend & Go
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irinazhmurko_9677
18/12/2025
Deutschland
Einfach und schnell zu bedienen
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Der größte Vorteil des Mixers ist zweifellos sein tragbarer Becher. Er ist sehr kompakt und findet selbst in der kleinsten Küche problemlos Platz. Das gesamte Gerät besteht aus hochwertigem Kunststoff und ist daher relativ leicht. Die Reinigung des Bechers kann mitunter etwas schwierig sein, da sich an den geriffelten Wänden leicht Kerne und Beerenschalen festsetzen. Was das Pürieren von Obst und Gemüse angeht, ist er für seine Größe und Leistung recht effektiv, allerdings auch relativ laut. Einstellungen und Bedienung sind kinderleicht.
Questa revisione è stata effettuata per HR2670/00 Standmixer Blend & Go
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