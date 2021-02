Tecnologia ProMix per frullare in modo più rapido e uniforme

Philips ha collaborato con l'Università di Stoccarda per sviluppare ProMix, per frullare in modo più rapido e uniforme. La sua esclusiva tecnologia avanzata sfrutta una speciale forma triangolare per offrire un flusso ottimale del cibo e il massimo delle prestazioni con risultati ottimali ogni volta.