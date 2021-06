4 tipi di pasta classici, tra cui spaghetti, penne, fettuccine

Per creare le tue forme di pasta preferite, basta collegare una delle trafile alla macchina. In dotazione alla macchina vi sono 4 trafile per forme classiche: spaghetti, penne, fettuccine e lasagne. Le trafile speciali consentono un processo di doppia estrusione per garantire pasta e spaghetti uniformi e costanti.