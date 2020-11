Gusta zuppe, conserve e frullati in pochi minuti

Philips SoupMaker è dotato di 6 programmi preimpostati per il massimo della versatilità. Adesso è possibile creare zuppe passate, zuppe a pezzi, conserve, frullati e, grazie al profilo ottimizzato per il riscaldamento, zuppe a base di latte. Può essere utilizzato anche come un normale frullatore.