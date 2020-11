Zuppe, conserve e frullati facili da preparare

Philips SoupMaker è un Cuoci e Frulla dotato di 4 programmi preimpostati e una funzione di miscelazione manuale per il massimo della versatilità. I programmi automatici permettono di preparare creme e vellutate, zuppe e minestre, conserve e frullati in pochissimo tempo. Inoltre può essere utilizzato anche come un classico frullatore sia per cibi caldi come le zuppe che per cibi freddi come i frozen yogurt. Preparare in casa le tue ricette preferite con frutta e verdura di stagione non è mai stato così semplice, anche nei giorni più impegnati! Scopri tutti i vantaggi