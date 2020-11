Grande scelta tutti i giorni

Questo frullatore Philips è l'alleato ideale in cucina per servire ogni giorno qualcosa di diverso, dai succhi freschi alle zuppe fatte in casa ai frullati nutrienti. Grazie al motore da 600 W, alle velocità multiple e al pratico tritatutto ad incastro, le possibilità sono infinite. Scopri tutti i vantaggi