Succo perfetto in un attimo

Non è mai stato così facile preparare i succhi. Grazie all'ampia apertura di inserimento adatta anche a frutta e verdure intere, non è più necessario pretagliare. Il potente motore da 650 W insieme all'esclusivo filtro in micro-trama consentono di estrarre il succo fino all'ultima goccia. Scopri tutti i vantaggi