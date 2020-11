Succhi fatti in casa senza problemi

Con la centrifuga Philips HR1823/70 puoi fare dei deliziosi succhi freschi in maniera semplice. Grazie al tubo di inserimento rotondo non è necessario tagliare frutta e verdura in tanti pezzi. Inoltre, il design compatto la rende semplice da riporre. Scopri tutti i vantaggi