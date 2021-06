Lame in titanio: 6 volte più resistenti dell'acciaio

Il frullatore ad immersione Philips è dotato di una lama rivestita in titanio (TiN) che la rende sei volte più resistente rispetto alle lame d'acciaio, per prestazioni durature. dispone di tecnologia di taglio ProMix e la forma della lama è ottimizzata per offrire ottimi risultati di frullatura. È adatta all'uso con il cibo e non si corrode.