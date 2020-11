Accessorio per mixer con due fruste per frullatore a immersione Philips

Questo accessorio per mixer o doppia frusta per il frullatore a immersione Philips offre 2 fruste. Consente di preparare anche impasti per le torte. L'accessorio per mixer permette di mescolare e montare grandi quantità più rapidamente e con più volume rispetto alla frusta singola o a mano. Ti consente di preparare impasti per torte, pan di Spagna, muffin, panna, uova e molto altro ancora.