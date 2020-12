Prepara deliziosi piatti fatti in casa ogni giorno

Il mixer Philips con accessorio frullatore a immersione può essere utilizzato in modo sicuro per lavorare vari ingredienti. Le sue 5 velocità, il turbo potente, le fruste in acciaio inox e i ganci per impastare, rendono qualsiasi impasto facile da lavorare. Scopri tutti i vantaggi