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Ricci naturali e protezione dei capelli
Vuoi ricci facili da gestire e che abbiano un aspetto naturale, senza danneggiare o inaridire i capelli? Il ferro arricciacapelli CurlControl, con un cilindro da 25 mm per ricci naturali, è dotato di rivestimento protettivo in ceramica e temperature variabili adatte al tuo tipo di capelli.
Cilindro da 25 mm
Temperatura 130 - 200 °C
Rivestimento in ceramica
Con il cilindro da 25 mm di diametro puoi ottenere un look alla moda realizzando ricci morbidi e naturali senza alcuna fatica.
Il rivestimento protettivo in ceramica garantisce una distribuzione uniforme del calore e meno danni per capelli più sani, morbidi e luminosi.
Reostato con 8 impostazioni di calore (da 130 a 200 °C) ti consente di scegliere la temperatura più adatta al tuo tipo di capelli
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
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