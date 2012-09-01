Ricci naturali e protezione dei capelli

Vuoi ricci facili da gestire e che abbiano un aspetto naturale, senza danneggiare o inaridire i capelli? Il ferro arricciacapelli CurlControl, con un cilindro da 25 mm per ricci naturali, è dotato di rivestimento protettivo in ceramica e temperature variabili adatte al tuo tipo di capelli.