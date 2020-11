L'asciugacapelli AC più leggero per risultati professionali*

Desideri un'asciugatura dei capelli di tipo professionale? SalonDry Pro, con una potenza di asciugatura da 2000 W e un eccezionale motore AC ultra leggero, è l'ideale per ricreare una messa in piega come dal parrucchiere. Scopri tutti i vantaggi