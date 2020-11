Coperchio multifunzionale per ricette più versatili

Il coperchio antischizzo può anche essere usato per cuocere piatti deliziosi come frutta e verdure disidratate, per tostare chicchi di caffè, ecc., per cucinare quegli ingredienti che senza il coperchio volerebbero fuori dal cestello per via del flusso d'aria ad alta velocità di Philips Airfryer con tecnologia Rapid Air.