Coperchio multifunzione per ricette più versatili

Il coperchio a prova di schizzi può essere usato per cuocere piatti deliziosi come chips salutari, frutta e verdure disidratate, per tostare chicchi di caffè, ecc. È ideale per cucinare quegli ingredienti che senza il coperchio volerebbero fuori dal cestello per via del flusso d'aria ad alta velocità di Philips Airfryer con tecnologia Rapid Air.