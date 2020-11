Formato XL, capacità di cottura di 1,2 kg

Philips Airfryer XL è stato progettato pensando alla tua famiglia. Il cestello da 7 l è in grado di gestire un'ampia varietà di pasti. Cucina fino a 5 porzioni o 1,2 kg di patatine fritte in una volta sola, per la famiglia e gli amici.