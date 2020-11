Frittura salutare con la tecnologia Rapid Air

Grazie alla tecnologia Rapid Air, la friggitrice Airfryer fa circolare l'aria calda attorno al cestello di cottura in rete metallica, così sarà sufficiente poco o quasi niente olio per friggere, cuocere al forno e grigliare. Il design a stella marina sul fondo di Airfryer facilita la circolazione dell'aria, garantendo una cottura uniforme per tutti i tuoi cibi preferiti.