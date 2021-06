Spegnimento automatico dopo 30 minuti per risparmiare energia e garantire sicurezza

30 minuti dopo la preparazione del caffè, la macchina si spegne automaticamente per ridurre i consumi e per sicurezza, in base a quanto previsto dal regolamento UE, che si applica a tutte le macchine per caffè nell'UE. Se desideri che il caffè rimanga caldo più a lungo, Philips dispone di macchine per caffè con caraffa termica.