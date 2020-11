Soddisfa i tuoi gusti

Tostapane Philips HD2686/90 per preparare i toast come piacciono a te, grazie agli alloggiamenti per il pane extra lunghi ed extra larghi. Le otto preimpostazioni di doratura digitali garantiscono un controllo completo, assicurandoti sempre pane tostato al punto giusto. Scopri tutti i vantaggi