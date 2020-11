Ottimi toast, facile da pulire

Elegante tostapane metallico per toast per tutti i gusti. È dotato di griglia integrata per panini, brioche e croissant con sette impostazioni di tostatura e funzione di scongelamento e riscaldamento. Facile da pulire grazie al vassoio raccogli-briciole rimovibile. Scopri tutti i vantaggi