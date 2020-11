Toast eccezionali

Tostapane Philips HD2630/20 con fessure ampie e funzione di posizionamento automatico per garantire una doratura uniforme su fette di diverso spessore. Dotato di griglia integrata per riscaldare panini, vassoio raccoglibriciole rimovibile e pulsanti one-touch per riscaldare e scongelare. Scopri tutti i vantaggi