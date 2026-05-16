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Air Performer 4in1 Serie 9000 Filtro HEPA NanoProtect

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Air Performer 4in1 Serie 9000Filtro HEPA NanoProtect

FYM970/30

Air Performer 4in1 Serie 9000 Filtro HEPA NanoProtect

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Il filtro originale Philips si adatta perfettamente al tuo dispositivo Air Performer Serie 9000 per prestazioni elevate. Filtro 3in1 HEPA NanoProtect, Carbone Attivo e prefiltro per protezione contro inquinamento, polline, polvere, peli di animali domestici e virus.

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  • 16 May 2026

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