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Air Performer 4in1 Serie 9000 Filtro HEPA NanoProtect
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Il filtro originale Philips si adatta perfettamente al tuo dispositivo Air Performer Serie 9000 per prestazioni elevate. Filtro 3in1 HEPA NanoProtect, Carbone Attivo e prefiltro per protezione contro inquinamento, polline, polvere, peli di animali domestici e virus.
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