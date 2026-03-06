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Garanzia di 2 anni
FYM970/30
Filtro originale per Air Performer Serie 9000
Il filtro originale Philips si adatta perfettamente al tuo dispositivo Air Performer Serie 9000 per prestazioni elevate. Filtro 3in1 HEPA NanoProtect, Carbone Attivo e prefiltro per protezione contro inquinamento, polline, polvere, peli di animali domestici e virus.
Compatibile con Air Performer Serie 9000
Nella confezione: 2 filtri semicircolari
Durata fino a 3 anni
Filtro originale Philips
Filtro di purificazione sostitutivo per Philips Air Performer 4in1: AMF970. Puoi trovare il numero del modello sul fondo del dispositivo.
Questo filtro di purificazione originale offre una protezione costante fino a 3 anni (2), riducendo fastidi e costi. Il tuo dispositivo calcola la durata del filtro e ti avvisa quando è necessaria la sostituzione.
La manutenzione è semplice grazie al sistema di sgancio rapido. Basta sbloccare, rimuovere e pulire o sostituire il filtro in pochi secondi.
Recensioni
(1) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testata in conformità a DIN71460 con aerosol di cloruro di sodio 0,003°um e 0,3°um, istituto iUTA
(2) Media calcolata. La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.