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Tutte le serie

  • Filtro originale per Air Performer Serie 9000
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Air Performer 4in1 Serie 9000Filtro HEPA NanoProtect

FYM970/30

Filtro originale per Air Performer Serie 9000

Il filtro originale Philips si adatta perfettamente al tuo dispositivo Air Performer Serie 9000 per prestazioni elevate. Filtro 3in1 HEPA NanoProtect, Carbone Attivo e prefiltro per protezione contro inquinamento, polline, polvere, peli di animali domestici e virus.

Vedi tutti i vantaggi

Cattura efficacemente il 99,97% di nanoparticelle (1)

Filtro originale per Air Performer Serie 9000

  • Compatibile con Air Performer Serie 9000

  • Nella confezione: 2 filtri semicircolari

  • Durata fino a 3 anni

  • Filtro originale Philips

Compatibile con Philips Air Performer Serie 9000

Compatibile con Philips Air Performer Serie 9000

Filtro di purificazione sostitutivo per Philips Air Performer 4in1: AMF970. Puoi trovare il numero del modello sul fondo del dispositivo.

Filtro di lunga durata, fino a 3 anni

Filtro di lunga durata, fino a 3 anni

Questo filtro di purificazione originale offre una protezione costante fino a 3 anni (2), riducendo fastidi e costi. Il tuo dispositivo calcola la durata del filtro e ti avvisa quando è necessaria la sostituzione.

Sistema di sgancio rapido

Sistema di sgancio rapido

La manutenzione è semplice grazie al sistema di sgancio rapido. Basta sbloccare, rimuovere e pulire o sostituire il filtro in pochi secondi.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. (1) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testata in conformità a DIN71460 con aerosol di cloruro di sodio 0,003°um e 0,3°um, istituto iUTA

  2. (2) Media calcolata. La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.