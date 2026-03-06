Il filtro originale Philips si adatta perfettamente al tuo dispositivo Air Performer Serie 9000 per prestazioni elevate. Filtro 3in1 HEPA NanoProtect, Carbone Attivo e prefiltro per protezione contro inquinamento, polline, polvere, peli di animali domestici e virus.
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Filtro originale per Air Performer Serie 9000
Cattura efficacemente il 99,97% di nanoparticelle (1)
Compatibile con Air Performer Serie 9000
Nella confezione: 2 filtri semicircolari
Durata fino a 3 anni
Filtro originale Philips
Compatibile con Philips Air Performer Serie 9000
Filtro di purificazione sostitutivo per Philips Air Performer 4in1: AMF970. Puoi trovare il numero del modello sul fondo del dispositivo.
Filtro di lunga durata, fino a 3 anni
Questo filtro di purificazione originale offre una protezione costante fino a 3 anni (2), riducendo fastidi e costi. Il tuo dispositivo calcola la durata del filtro e ti avvisa quando è necessaria la sostituzione.
Sistema di sgancio rapido
La manutenzione è semplice grazie al sistema di sgancio rapido. Basta sbloccare, rimuovere e pulire o sostituire il filtro in pochi secondi.
Filtro originale Philips per le migliori prestazioni
Il filtro di purificazione originale Philips è progettato per adattarsi perfettamente al tuo dispositivo. Per prestazioni ottimali, utilizza sempre un filtro originale Philips.
Il filtro HEPA a 3 strati cattura il 99,97% delle particelle ultrasottili
Il filtraggio a 3 strati con prefiltro, HEPA NanoProtect e carboni attivi cattura il 99,97% di particelle di dimensioni fino a 0,003 micron (1), per proteggerti da inquinanti, virus, allergeni, batteri e cattivi odori.
Seguire indicaz. durata residua del filtro intelligente
L'indicatore sul display del dispositivo Philips ti avvisa quando è necessario sostituire il filtro. La manutenzione è semplicissima e richiede meno di un minuto.
Connettiti all'app Air+ per una maggiore praticità
Connetti il dispositivo all'app Air+ per monitorare lo stato del filtro e ordinare facilmente i ricambi quando è necessario.
