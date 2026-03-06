Termini di ricerca

      Air Performer 4in1 Serie 9000 Filtro HEPA NanoProtect

      FYM970/30

      Filtro originale per Air Performer Serie 9000

      Il filtro originale Philips si adatta perfettamente al tuo dispositivo Air Performer Serie 9000 per prestazioni elevate. Filtro 3in1 HEPA NanoProtect, Carbone Attivo e prefiltro per protezione contro inquinamento, polline, polvere, peli di animali domestici e virus.

      Cattura efficacemente il 99,97% di nanoparticelle (1)

      • Compatibile con Air Performer Serie 9000
      • Nella confezione: 2 filtri semicircolari
      • Durata fino a 3 anni
      • Filtro originale Philips
      Filtro di purificazione sostitutivo per Philips Air Performer 4in1: AMF970. Puoi trovare il numero del modello sul fondo del dispositivo.

      Questo filtro di purificazione originale offre una protezione costante fino a 3 anni (2), riducendo fastidi e costi. Il tuo dispositivo calcola la durata del filtro e ti avvisa quando è necessaria la sostituzione.

      La manutenzione è semplice grazie al sistema di sgancio rapido. Basta sbloccare, rimuovere e pulire o sostituire il filtro in pochi secondi.

      Il filtro di purificazione originale Philips è progettato per adattarsi perfettamente al tuo dispositivo. Per prestazioni ottimali, utilizza sempre un filtro originale Philips.

      Il filtraggio a 3 strati con prefiltro, HEPA NanoProtect e carboni attivi cattura il 99,97% di particelle di dimensioni fino a 0,003 micron (1), per proteggerti da inquinanti, virus, allergeni, batteri e cattivi odori.

      L'indicatore sul display del dispositivo Philips ti avvisa quando è necessario sostituire il filtro. La manutenzione è semplicissima e richiede meno di un minuto.

      Connetti il dispositivo all'app Air+ per monitorare lo stato del filtro e ordinare facilmente i ricambi quando è necessario.

      Specifiche tecniche

      • Specifiche generali

        Tipo di prodotto
        Filtro HEPA NanoProtect
        Contenuto della confezione
        2x filtro semicircolare
        HEPA NanoProtect
        Pre-filter
        Carbone attivo
        Durata
        3 anni

      • Prestazioni

        Filtraggio particelle
        99,97% a 0,003 micron

      • Peso e dimensioni

        Lunghezza prodotto
        22,5 cm
        Larghezza prodotto
        22,5 cm
        Altezza prodotto
        15,0 cm
        Peso prodotto
        0,62 kg

      • Sostituzione

        Per purificatori d'aria Philips
        FYM970

      Ottieni assistenza per questo prodotto

      Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.

      • (1) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testata in conformità a DIN71460 con aerosol di cloruro di sodio 0,003°um e 0,3°um, istituto iUTA
      • (2) Media calcolata. La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.

