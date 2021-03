Condividi e archivia fino a 250 canzoni e 1.000 foto

Questo elegante gioiello è stato creato per condividere e archiviare fino a 250 canzoni e 1.000 immagini rendendolo ideale per un uso personale, in viaggio e per lavoro. Per le madri che vogliono portare con sé le foto dei propri bambini o le donne in carriera che devono avere a portata di mano i propri file con semplicità e facilità d'uso.