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Fuori produzione

FC8670/01

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La tecnologia PowerCyclone 4 separa la polvere e l'aria in una volta sola

La tecnologia PowerCyclone 4 separa la polvere e l'aria in una volta sola

La tecnologia PowerCyclone 4 offre aspirazione e prestazioni ottimizzate separando lo sporco dall'aria con un'unica azione. Assicura una pulizia perfetta, grazie a fasi dalla massima efficienza: 1) l'aria entra a grande velocità in PowerCyclone grazie alla presa d'aria lineare e liscia; 2) il condotto ricurvo fa accelerare l'aria durante il movimento verso l'alto nella camera ciclonica per separare la polvere.

Spazzola morbida integrata nell'impugnatura, sempre pronta all'uso

Spazzola morbida integrata nell'impugnatura, sempre pronta all'uso

Nell'impugnatura è integrata una spazzola morbida, così da essere sempre pronta all'uso su mobili, superfici piane e tappezzeria.

Innesto ActiveLock per una regolazione ottimale per la pulizia

Innesto ActiveLock per una regolazione ottimale per la pulizia

Gli innesti ActiveLock ti consentono di inserire e rimuovere con facilità le varie spazzole e accessori dal tubo telescopico durante la pulizia.

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