Contenitore della polvere dal design avanzato per uno svuotamento igienico

Il contenitore della polvere è stato attentamente progettato per smaltire lo sporco raccolto senza creare nuvole di sporcizia. Può essere utilizzato con una sola mano e grazie alla sua forma esclusiva e alla superficie liscia, è possibile controllare facilmente lo svuotamento del contenitore della polvere.