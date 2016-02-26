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Fuori produzione
FC8670/01
La tecnologia PowerCyclone 4 offre aspirazione e prestazioni ottimizzate separando lo sporco dall'aria con un'unica azione. Assicura una pulizia perfetta, grazie a fasi dalla massima efficienza: 1) l'aria entra a grande velocità in PowerCyclone grazie alla presa d'aria lineare e liscia; 2) il condotto ricurvo fa accelerare l'aria durante il movimento verso l'alto nella camera ciclonica per separare la polvere.
Nell'impugnatura è integrata una spazzola morbida, così da essere sempre pronta all'uso su mobili, superfici piane e tappezzeria.
Gli innesti ActiveLock ti consentono di inserire e rimuovere con facilità le varie spazzole e accessori dal tubo telescopico durante la pulizia.
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