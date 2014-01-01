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La tecnologia PowerCyclone 4 offre aspirazione e prestazioni ottimizzate separando lo sporco dall'aria con un'unica azione. Assicura una pulizia perfetta, grazie a fasi dalla massima efficienza: 1) l'aria entra a grande velocità in PowerCyclone grazie alla presa d'aria lineare e liscia; 2) il condotto ricurvo fa accelerare l'aria durante il movimento verso l'alto nella camera ciclonica per separare la polvere.
Nell'impugnatura è integrata una spazzola morbida, così da essere sempre pronta all'uso su mobili, superfici piane e tappezzeria.
Gli innesti ActiveLock ti consentono di inserire e rimuovere con facilità le varie spazzole e accessori dal tubo telescopico durante la pulizia.
Le impostazioni della potenza variabili consentono di selezionare il livello ottimale di aspirazione per i diversi tipi di superfici di aspirare.
I filtri EPA10 e AirSeal catturano le polveri sottili prima della fuoriuscita dell'aria per un ambiente senza polvere e con aria pulita e sana.
Il contenitore della polvere è stato attentamente progettato per smaltire lo sporco raccolto senza creare nuvole di sporcizia. Può essere utilizzato con una sola mano e grazie alla sua forma esclusiva e alla superficie liscia, è possibile controllare facilmente lo svuotamento del contenitore della polvere.
Bocchette e accessori
Design
Sostenibilità
Prestazioni
Filtraggio
Utilizzo
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