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      La tecnologia PowerCyclone 4 separa la polvere e l'aria in una volta sola

      La tecnologia PowerCyclone 4 separa la polvere e l'aria in una volta sola

      La tecnologia PowerCyclone 4 offre aspirazione e prestazioni ottimizzate separando lo sporco dall'aria con un'unica azione. Assicura una pulizia perfetta, grazie a fasi dalla massima efficienza: 1) l'aria entra a grande velocità in PowerCyclone grazie alla presa d'aria lineare e liscia; 2) il condotto ricurvo fa accelerare l'aria durante il movimento verso l'alto nella camera ciclonica per separare la polvere.

      Spazzola morbida integrata nell'impugnatura, sempre pronta all'uso

      Spazzola morbida integrata nell'impugnatura, sempre pronta all'uso

      Nell'impugnatura è integrata una spazzola morbida, così da essere sempre pronta all'uso su mobili, superfici piane e tappezzeria.

      Innesto ActiveLock per una regolazione ottimale per la pulizia

      Innesto ActiveLock per una regolazione ottimale per la pulizia

      Gli innesti ActiveLock ti consentono di inserire e rimuovere con facilità le varie spazzole e accessori dal tubo telescopico durante la pulizia.

      Impostazioni della potenza variabili

      Impostazioni della potenza variabili

      Le impostazioni della potenza variabili consentono di selezionare il livello ottimale di aspirazione per i diversi tipi di superfici di aspirare.

      Sistema di filtro EPA10 con AirSeal per aria più sana

      Sistema di filtro EPA10 con AirSeal per aria più sana

      I filtri EPA10 e AirSeal catturano le polveri sottili prima della fuoriuscita dell'aria per un ambiente senza polvere e con aria pulita e sana.

      Contenitore della polvere dal design avanzato per uno svuotamento igienico

      Contenitore della polvere dal design avanzato per uno svuotamento igienico

      Il contenitore della polvere è stato attentamente progettato per smaltire lo sporco raccolto senza creare nuvole di sporcizia. Può essere utilizzato con una sola mano e grazie alla sua forma esclusiva e alla superficie liscia, è possibile controllare facilmente lo svuotamento del contenitore della polvere.

      Specifiche tecniche

      • Bocchette e accessori

        Spazzola standard
        Spazzola MultiClean
        Accessori inclusi
        • Bocchetta a lancia
        • Spazzola integrata
        Portaccessori
        Sulla clip del tubo

      • Design

        Colore
        Nero inchiostro

      • Sostenibilità

        Imballo
        > 90% di materiali riciclati
        Manuale utente
        Carta riciclata al 100%

      • Prestazioni

        Livello di rumorosità
        80  dB

      • Filtraggio

        Filtro di scarico
        Microfiltro
        Filtro per motore
        Filtro lavabile EPA10

      • Utilizzo

        Innesto del tubo
        ActiveLock
        Impugnatura per il trasporto
        Superiore e anteriore
        Controllo della potenza
        Controllo elettronico sull'apparecchio
        Tipo di tubo
        Tubo metallico in 2 pezzi
        Tipo di ruote
        Gomma

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