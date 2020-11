Custodia in plastica resistente ed igienica

La custodia realizzata su misura è dotata di un divisorio per riporre il tubo flessibile e di una vaschetta per riporre la spazzola, il tubo e gli accessori sopra l'aspirapolvere. Trovano spazio al suo interno anche altra attrezzatura, come stracci, spray, ecc. La custodia è dotata di un coperchio piatto per consentire di riporre altri oggetti sopra di esso.