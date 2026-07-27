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  • Eccellente erogazione del vapore garantita
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Azur Serie 7000Ferro da stiro a vapore

DST7020/20

Eccellente erogazione del vapore garantita
Prestazioni di lunga durata con Quick Calc Release e piastra SteamGlide Plus dalla elevata resistenza ai graffi.
Vedi tutti i vantaggi

Grazie al nostro colpo di vapore migliorato

Eccellente erogazione del vapore garantita

  • Potenza 2800 W

  • Colpo vapore fino a 250 g

  • Serbatoio acqua da 300 ml

  • Piastra a 5 strati con strato in titanio

  • Sistema anticalcare rapido

Il colpo di vapore fino a 250 g elimina facilmente anche le pieghe più ostinate

Il colpo di vapore fino a 250 g elimina facilmente anche le pieghe più ostinate

Penetra più a fondo nei tessuti per eliminare facilmente anche le pieghe più ostinate.

Sistema antigoccia che evita macchie sugli indumenti

Sistema antigoccia che evita macchie sugli indumenti

Il nostro sistema antigoccia previene le perdite per evitare che le goccioline d'acqua macchino gli indumenti, consentendoti di stirare a qualsiasi temperatura in tutta tranquillità.

Piastra SteamGlide Plus

Piastra SteamGlide Plus

La nostra piastra SteamGlide Plus offre una perfetta scorrevolezza su tutti i tessuti. Eccellente resistenza ai graffi e all'usura, antiaderente e facile da pulire.

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