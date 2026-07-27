Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
DST7020/20
Potenza 2800 W
Colpo vapore fino a 250 g
Serbatoio acqua da 300 ml
Piastra a 5 strati con strato in titanio
Sistema anticalcare rapido
Penetra più a fondo nei tessuti per eliminare facilmente anche le pieghe più ostinate.
Il nostro sistema antigoccia previene le perdite per evitare che le goccioline d'acqua macchino gli indumenti, consentendoti di stirare a qualsiasi temperatura in tutta tranquillità.
La nostra piastra SteamGlide Plus offre una perfetta scorrevolezza su tutti i tessuti. Eccellente resistenza ai graffi e all'usura, antiaderente e facile da pulire.
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