Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
DST6120/20
Vapore fino a 45 g/min + colpo di vapore fino a 190 g per rimuovere le pieghe ostinate
La tecnologia antigoccia previene le fuoriuscite di acqua
OptimalTEMP: zero bruciature su tutti i tessuti stirabili
Piastra SteamGlide Plus per una straordinaria scorrevolezza
Serbatoio da 300 ml + spegnimento automatico per la massima sicurezza
Con un'erogazione continua di vapore a 45 g/min, puoi rimuovere le pieghe in modo più rapido ed efficace.
Il colpo di vapore offre una potenza extra per affrontare le pieghe più ostinate sui tessuti più spessi, erogando fino a 190 g di vapore per una stiratura più efficiente.
Un'impostazione della temperatura ottimale per tutti i tessuti stirabili. Protezione dalle bruciature garantita. Grazie alla tecnologia OptimalTEMP, possiamo garantire che questo ferro non provocherà bruciature su alcun tipo di tessuto stirabile e che potrete stirare qualsiasi capo, dai jeans alla seta, dal lino al cashmere in modo sicuro, in qualsiasi ordine, senza attendere la regolazione della temperatura o preoccuparvi di stirare gli indumenti in un dato ordine
Recensioni
testato da un istituto indipendente per E. coli, S. aureus, C. albicans e acari su un tempo di stiratura a vapore di 10 secondi su cotone