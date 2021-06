Integrazione perfetta con l'applicazione djay 2

Metti il tuo iPad sulla base docking con l'applicazione djay 2 di Algoriddm per mixare sull'iPad. Usa i numerosi controlli, come scratch wheel, crossfader e altri, per creare mix con le canzoni della libreria musicale dell'iPad o lascia che la modalità Automix faccia tutto da sola. Intuitiva e dotata di funzioni di mixaggio multi-touch avanzate, l'applicazione djay 2 di Algoriddm facilita il mixaggio per professionisti e principianti.