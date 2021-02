Sistema 3D Mic per la migliore qualità audio

La tecnologia all'avanguardia 3D Mic utilizza i microfoni incorporati per fornire sempre i migliori risultati di registrazione: un microfono omnidirezionale per la rilevazione audio a 360 gradi, ideale per la registrazione di sorgenti audio multiple come le riunioni, e un microfono unidirezionale ottimizzato per la registrazione vocale e accurati risultati di riconoscimento vocale.