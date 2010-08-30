Custodia con bordi sollevati per una comoda impugnatura

Progettata per migliorare l'impugnatura sia che tu stia leggendo in modalità verticale o giocando in modalità orizzontale, questa custodia in gomma aggiunge una protezione elastica sull'intero iPad, inclusi angoli e parte anteriore. Dispone di scanalature interne per assorbire al meglio gli urti