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Fuori produzione
DLN1717/10
Custodia con bordi sollevati per una comoda impugnatura
Progettata per migliorare l'impugnatura sia che tu stia leggendo in modalità verticale o giocando in modalità orizzontale, questa custodia in gomma aggiunge una protezione elastica sull'intero iPad, inclusi angoli e parte anteriore. Dispone di scanalature interne per assorbire al meglio gli urti
per iPad
Questa custodia in morbido silicone consente una facile impugnatura del lettore e protegge il dispositivo dalla normale usura.
Il materiale in cui è realizzata questa custodia avvolge completamente il dispositivo, proteggendo gli angoli e il perimetro della parte anteriore.
Goditi le funzionalità complete del tuo iPad mentre è protetto nella custodia grazie alle aperture per interruttore di accensione/sospensione, connettore docking e altoparlante.