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Ventilatore a torre Serie 5000 Ventilatore a torre

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CX5550/01

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Manuali e documentazione

Jobnumber: 35623

  • PDF file, 3.2 MB
  • 29 April 2026

Goditi un potente raffrescamento con rumore ed energia minimi. Prova un flusso d'aria rinfrescante che rinfresca l'intera stanza e crea un'atmosfera rilassante infondendo nella brezza i tuoi oli essenziali preferiti.

  • PDF file
  • 19 May 2026

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