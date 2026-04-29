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Ventilatore a torre Serie 5000 Ventilatore a torre
Supporto
CX5550/01
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Jobnumber: 35623
Goditi un potente raffrescamento con rumore ed energia minimi. Prova un flusso d'aria rinfrescante che rinfresca l'intera stanza e crea un'atmosfera rilassante infondendo nella brezza i tuoi oli essenziali preferiti.
Tutti (8)
Il ventilatore Philips è troppo rumoroso
Il ventilatore Philips emette uno strano odore
La griglia anteriore del ventilatore Philips è sporca
Non riesco ad accendere/spegnere il ventilatore a torre Philips
Il flusso di aria del ventilatore a torre Philips è debole
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