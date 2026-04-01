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CX5550/01
Raffrescamento più potente e silenzioso (1)
Goditi un potente raffrescamento con rumore ed energia minimi. Prova un flusso d'aria rinfrescante che rinfresca l'intera stanza e crea un'atmosfera rilassante infondendo nella brezza i tuoi oli essenziali preferiti.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Ventilatore a torre
totale
recurring payment
Questo ventilatore senza pale genera un potente flusso d'aria di 2.370 m³/h, per rinfrescare rapidamente tutto l'ambiente. Fa circolare l'aria fresca più lontano e più ampiamente (1), con velocità dell'aria fino a 8,1 m/s.
Goditi un raffrescamento più silenzioso del 40% (1), fino a soli 24 dB (2). Con un'uscita dell'aria ispirata all'aerodinamica delle ali degli aerei, questo ventilatore è perfetto per un sonno ristoratore, il lavoro o il completo relax.
Scegli tra 3 modalità (Manuale, Brezza Naturale, Sonno Avanzato) e 5 livelli di velocità per un raffrescamento personalizzato. Da una brezza leggera a un potente flusso d'aria, goditi un comfort senza sforzo tutto il giorno.
Con un'oscillazione di 80°, questo ventilatore distribuisce l'aria in ogni angolo della stanza, così puoi sentirti rinfrescato ovunque ti trovi.
Con un massimo di 48W, consuma meno energia di una tradizionale lampadina a incandescenza, mantenendoti al fresco e facendoti risparmiare sui costi energetici.
La modalità Sonno Avanzato riduce gradualmente la velocità del flusso d'aria ogni 30 minuti e attenua le luci del display, aiutandoti ad addormentarti naturalmente e risparmiando energia durante la notte.
Migliora il tuo benessere arricchendo la brezza con i tuoi oli essenziali preferiti per un'esperienza rilassante.
Utilizza il timer di 9 ore per spegnere automaticamente il ventilatore dopo la durata scelta. Goditi un comfort fresco senza doverti alzare o preoccuparti di spegnerlo.
Regola facilmente il tuo ventilatore a torre utilizzando l'intuitivo pannello touch o il telecomando, per un funzionamento comodo da qualsiasi punto della stanza.
Questa modalità regola dinamicamente la velocità del ventilatore per imitare il movimento naturale dell'aria e fornire una brezza rilassante nella stanza.
Design elegante e sottile che si adatta a qualsiasi stanza. Posizionalo in un angolo o contro una parete per risparmiare spazio mantenendo la tua casa fresca e alla moda.
Montaggio in pochi secondi senza viti o complicazioni. Progettato per la comodità, il ventilatore si assembla senza sforzo ed è subito pronto all'uso.
Specifiche generali
Specifiche tecniche
Prestazioni
Utilizzo
Peso e dimensioni
Efficienza energetica
Manutenzione
Compatibilità
Paese di origine
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