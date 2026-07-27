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Garanzia di 2 anni
CX5550/01
Potente flusso d'aria a 2.370 m³/h
Funzionamento ultra silenzioso
Basso consumo energetico
Telecomando
Questo ventilatore senza pale genera un potente flusso d'aria di 2.370 m³/h, per rinfrescare rapidamente tutto l'ambiente. Fa circolare l'aria fresca più lontano e più ampiamente (1), con velocità dell'aria fino a 8,1 m/s.
Goditi un raffrescamento più silenzioso del 40% (1), fino a soli 24 dB (2). Con un'uscita dell'aria ispirata all'aerodinamica delle ali degli aerei, questo ventilatore è perfetto per un sonno ristoratore, il lavoro o il completo relax.
Scegli tra 3 modalità (Manuale, Brezza Naturale, Sonno Avanzato) e 5 livelli di velocità per un raffrescamento personalizzato. Da una brezza leggera a un potente flusso d'aria, goditi un comfort senza sforzo tutto il giorno.
Recensioni
(1) rispetto al predecessore CX5535
(2) Testato alle impostazioni di velocità più basse