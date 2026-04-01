Termini di ricerca

0

Carrello

Al momento non ci sono articoli nel carrello.

    • Raffrescamento più potente e silenzioso (1) Raffrescamento più potente e silenzioso (1) Raffrescamento più potente e silenzioso (1)
    • Play Pause

      Ventilatore a torre Serie 5000 Ventilatore a torre

      CX5550/01

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      Raffrescamento più potente e silenzioso (1)

      Goditi un potente raffrescamento con rumore ed energia minimi. Prova un flusso d'aria rinfrescante che rinfresca l'intera stanza e crea un'atmosfera rilassante infondendo nella brezza i tuoi oli essenziali preferiti.

      Scopri tutti i vantaggi

      Prodotti simili

      Vedi tutti Ventilatori

      Acquistali insieme e risparmia Acquistali insieme e ricevi 1 articolo in omaggio

      Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico acquisto

      Prezzo del pacchetto

      Salta

      Scegli una delle seguenti opzioni: Scegli uno dei seguenti prodotti:

      Aggiungi accessori

      Questo prodotto
      Ventilatore a torre Serie 5000
      - {discount-value}

      Ventilatore a torre Serie 5000

      Ventilatore a torre

      totale

      recurring payment

      Raffrescamento più potente e silenzioso (1)

      40% più silenzioso con tecnologia SilentWings (1)

      • Potente flusso d'aria a 2.370 m³/h
      • Funzionamento ultra silenzioso
      • Basso consumo energetico
      • Telecomando
      Potente flusso d'aria per il massimo comfort

      Potente flusso d'aria per il massimo comfort

      Questo ventilatore senza pale genera un potente flusso d'aria di 2.370 m³/h, per rinfrescare rapidamente tutto l'ambiente. Fa circolare l'aria fresca più lontano e più ampiamente (1), con velocità dell'aria fino a 8,1 m/s.

      Brezza silenziosa, con tecnologia SilentWings

      Brezza silenziosa, con tecnologia SilentWings

      Goditi un raffrescamento più silenzioso del 40% (1), fino a soli 24 dB (2). Con un'uscita dell'aria ispirata all'aerodinamica delle ali degli aerei, questo ventilatore è perfetto per un sonno ristoratore, il lavoro o il completo relax.

      Comfort su misura per ogni esigenza

      Comfort su misura per ogni esigenza

      Scegli tra 3 modalità (Manuale, Brezza Naturale, Sonno Avanzato) e 5 livelli di velocità per un raffrescamento personalizzato. Da una brezza leggera a un potente flusso d'aria, goditi un comfort senza sforzo tutto il giorno.

      Ampia oscillazione per rinfrescare tutta la stanza

      Ampia oscillazione per rinfrescare tutta la stanza

      Con un'oscillazione di 80°, questo ventilatore distribuisce l'aria in ogni angolo della stanza, così puoi sentirti rinfrescato ovunque ti trovi.

      Basso consumo energetico

      Basso consumo energetico

      Con un massimo di 48W, consuma meno energia di una tradizionale lampadina a incandescenza, mantenendoti al fresco e facendoti risparmiare sui costi energetici.

      Notti sempre fresche con la modalità silenziosa

      Notti sempre fresche con la modalità silenziosa

      La modalità Sonno Avanzato riduce gradualmente la velocità del flusso d'aria ogni 30 minuti e attenua le luci del display, aiutandoti ad addormentarti naturalmente e risparmiando energia durante la notte.

      Aromaterapia rilassante

      Aromaterapia rilassante

      Migliora il tuo benessere arricchendo la brezza con i tuoi oli essenziali preferiti per un'esperienza rilassante.

      Funzione timer per risparmiare energia e fatica

      Funzione timer per risparmiare energia e fatica

      Utilizza il timer di 9 ore per spegnere automaticamente il ventilatore dopo la durata scelta. Goditi un comfort fresco senza doverti alzare o preoccuparti di spegnerlo.

      Controllo facile con telecomando e pannello touch

      Controllo facile con telecomando e pannello touch

      Regola facilmente il tuo ventilatore a torre utilizzando l'intuitivo pannello touch o il telecomando, per un funzionamento comodo da qualsiasi punto della stanza.

      Senti il vento con la modalità Brezza Naturale

      Senti il vento con la modalità Brezza Naturale

      Questa modalità regola dinamicamente la velocità del ventilatore per imitare il movimento naturale dell'aria e fornire una brezza rilassante nella stanza.

      Design sottile e salvaspazio

      Design sottile e salvaspazio

      Design elegante e sottile che si adatta a qualsiasi stanza. Posizionalo in un angolo o contro una parete per risparmiare spazio mantenendo la tua casa fresca e alla moda.

      Montaggio facile, senza attrezzi

      Montaggio facile, senza attrezzi

      Montaggio in pochi secondi senza viti o complicazioni. Progettato per la comodità, il ventilatore si assembla senza sforzo ed è subito pronto all'uso.

      Specifiche tecniche

      • Specifiche generali

        Tipo di prodotto
        Ventilatore a torre
        Colore
        Grigio antracite
        Materiale principale
        Plastica
        Motore
        Motore AC

      • Specifiche tecniche

        Potenza massima
        48W
        Livello audio minimo
        24 dB(A)
        Livello audio massimo
        44 dB(A)

      • Prestazioni

        Flusso d'aria della ventola
        2370 m³/h
        Velocità dell'aria
        8,1 m/s

      • Utilizzo

        Modalità silenziosa
        Modalità Brezza naturale
        Modalità manuale
        Diffusore di aroma
        Impostazioni di velocità
        Sì (5 livelli)
        Timer
        1-9 ore
        Lunghezza cavo
        1,8 m
        Oscillazione
        80°
        Interfaccia
        Display touch
        Telecomando

      • Peso e dimensioni

        Lunghezza prodotto
        17,2 cm
        Larghezza prodotto
        15,8 cm
        Altezza prodotto
        106,0 cm
        Peso prodotto
        4,9 kg
        Lunghezza confezione
        25,7 cm
        Larghezza confezione
        25,0 cm
        Altezza confezione
        111,0 cm
        Peso confezione
        7,0 kg

      • Efficienza energetica

        Consumo energetico in stand-by
        <0,5W
        Voltaggio
        220-240V
        Frequenza
        50/60 Hz

      • Manutenzione

        Garanzia
        2 anni

      • Compatibilità

        Accessori inclusi (x1)
        Piastrine profumate
        Accessorio compatibile (non incluso)
        FY5100

      • Paese di origine

        Prodotto in
        Cina

      Badge-D2C

      Ottieni assistenza per questo prodotto

      Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.

      Prodotti consigliati

      Prodotti visionati di recente

      Recensioni

      Diventa il primo a recensire questo oggetto

      • (1) rispetto al predecessore CX5535
      • (2) Testato alle impostazioni di velocità più basse

      Offerte esclusive, solo per te


      Lo stile di vita sano inizia qui. Iscriviti e approfitta di.

      10€ di sconto sul primo acquisto.*

      Accesso anticipato alle vendite.

      Consigli per uno stile di vita sano.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!
      Che cosa significa?
      *Clicca qui per leggere i nostri termini e condizioni
      © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

      Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

      Ho capito

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.