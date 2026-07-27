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  • Raffrescamento più potente e silenzioso (1)
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Ventilatore a torre Serie 5000Ventilatore a torre

CX5550/01

Raffrescamento più potente e silenzioso (1)
Goditi un potente raffrescamento con rumore ed energia minimi. Prova un flusso d'aria rinfrescante che rinfresca l'intera stanza e crea un'atmosfera rilassante infondendo nella brezza i tuoi oli essenziali preferiti.
Vedi tutti i vantaggi

40% più silenzioso con tecnologia SilentWings (1)

Raffrescamento più potente e silenzioso (1)

  • Potente flusso d'aria a 2.370 m³/h

  • Funzionamento ultra silenzioso

  • Basso consumo energetico

  • Telecomando

Potente flusso d'aria per il massimo comfort

Potente flusso d'aria per il massimo comfort

Questo ventilatore senza pale genera un potente flusso d'aria di 2.370 m³/h, per rinfrescare rapidamente tutto l'ambiente. Fa circolare l'aria fresca più lontano e più ampiamente (1), con velocità dell'aria fino a 8,1 m/s.

Brezza silenziosa, con tecnologia SilentWings

Brezza silenziosa, con tecnologia SilentWings

Goditi un raffrescamento più silenzioso del 40% (1), fino a soli 24 dB (2). Con un'uscita dell'aria ispirata all'aerodinamica delle ali degli aerei, questo ventilatore è perfetto per un sonno ristoratore, il lavoro o il completo relax.

Comfort su misura per ogni esigenza

Comfort su misura per ogni esigenza

Scegli tra 3 modalità (Manuale, Brezza Naturale, Sonno Avanzato) e 5 livelli di velocità per un raffrescamento personalizzato. Da una brezza leggera a un potente flusso d'aria, goditi un comfort senza sforzo tutto il giorno.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. (1) rispetto al predecessore CX5535

  2. (2) Testato alle impostazioni di velocità più basse