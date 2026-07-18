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Raffrescamento più potente e silenzioso (1)
Goditi un potente raffrescamento con rumore ed energia minimi. Prova un flusso d'aria rinfrescante che rinfresca l'intera stanza e crea un'atmosfera rilassante infondendo nella brezza i tuoi oli essenziali preferiti.
Potente flusso d'aria di 2.370 m³/h
Funzionamento ultra silenzioso
Basso consumo energetico
Telecomando
Questo ventilatore senza pale genera un potente flusso d'aria di 2.370 m³/h per rinfrescare rapidamente tutto l'ambiente. Fa circolare l'aria fresca più lontano e più ampiamente (1), con velocità dell'aria fino a 8,1 m/s.
Goditi un raffrescamento più silenzioso del 40% (1), fino a soli 24 dB (2). Con un'uscita dell'aria ispirata all'aerodinamica delle ali degli aerei, questo ventilatore è perfetto per un sonno riposante, il lavoro o il totale relax.
Scegli tra 3 modalità (Manuale, Brezza Naturale, Sonno Avanzato) e 5 livelli di velocità per un raffrescamento personalizzato. Da una leggera brezza a un potente flusso d'aria, goditi un comfort senza sforzo tutto il giorno.
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5.0
su 5
20
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
kanais
18/07/2026
France
Superbes fonctionnalités
Je suis satisfaite de ce ventilateur. Il est peu encombrant, élégant et n’est pas très bruyant, ce qui ne perturbe pas le sommeil. De plus, l’option aromathérapie est très utile. Je recommande.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Ventilateur Tour Série 5000
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Ventilateur Tour Série 5000
Nicole57
08/07/2026
France
Beau design, efficace, silencieux..
Acheté sur C. Discount, revendeur de la marque, en 108 cm haut. Que des points positifs, concernant ce ventilateur sans pâles, qui ne brasse pas l' air, mais diffuse de l' air frais. Beau design. Facile d' utilisation avec ou sans télécommande qui est malgré tout un plus. Silencieux, même à vitesse 5. Différents modes de fonctionnement sont proposés. Mais Philips est et reste une excellente marque. Je conseille
Pro
Beau design. Silencieux. Efficace.
Contro
Je n' en trouve aucun
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Ventilateur Tour Série 5000 CX5550/00 Ventilateur colonne
Data di utilizzo 2026-07-08
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Ventilateur Tour Série 5000 CX5550/00 Ventilateur colonne
Data di utilizzo 2026-07-08
NoyanA
29/07/2026
Deutschland
Parte della promozione
Ein optisch schicker, leiser und leistungsstarker Turmventilator mit praktischem Aromafach und Timer, bei dem lediglich die begrenzte Reichweite der Fernbedienung ein kleiner Minuspunkt ist.
Dieser Turm Ventilator gefällt mir sehr gut, optisch in Weiß sehr schick dazu ein angenehmer zugleich leiser Betrieb, im Nachtmodus. Es gibt insgesamt 5 leistungsstarks Stufen und eine kühlende gleichmäßige Luftleistung bietet. Ganz entspannt nutzbar mit der Fernbedienung bei den Nachfolgemodell sogar mit App steuerbar. Ich war so zufrieden und hab das mein Kumpel präsentiert, dass er sich das Nachfolgemodell in schwarz geholt hat, deshalb weiß ich das mit der Appfunktion und er hat sogar bis zu 12 Stufen. Über die Fernbedienung kann man auch einstellen, ob der Ventilator sich dreht oder in einer festen Position. Das Produkt war wirklich Mega gut verpackt, was auch den Transport super überstanden hatte. Aroma Liebhaber, die gerne abschalten zu einer Aroma Therapie werden jetzt die Möglichkeit haben Dank dem kleinen Faches verschiedene ätherische Öle zu nutzen, kühlender Luftstrom mit angenehmen Duft. Der Ventilator ist echt praktisch, schlicht schön und hat was drauf. Ein kleiner Kontrapunkt, dass die Fernbedienung in der Nutzung etwas eingeschränkter ist wegen der Entfernung.￼ aber man kann auch einen Timer einstellen.￼
Questa revisione è stata effettuata per Tower Fan 5000 Series CX5550/00 Tower-Ventilator
Questa revisione è stata effettuata per Tower Fan 5000 Series CX5550/00 Tower-Ventilator
(1) rispetto al predecessore CX5535
(2) Testato alle impostazioni di velocità più basse