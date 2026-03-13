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Serie 1000 Ventilatore a piedistallo

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CX1220/01 CX1220/02 CX1220/21

  • PDF file, 7.6 MB
  • 13 March 2026

Raffreddamento potente e silenzioso con 3 velocità, rotazione e pratico timer. Progettato per garantire qualità e stabilità, offre un comfort duraturo, giorno dopo giorno.

  • PDF file
  • 13 May 2026

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