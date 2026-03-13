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Serie 1000 Ventilatore a piedistallo
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CX1220/01 CX1220/02 CX1220/21
Raffreddamento potente e silenzioso con 3 velocità, rotazione e pratico timer. Progettato per garantire qualità e stabilità, offre un comfort duraturo, giorno dopo giorno.
Tutti (8)
Il ventilatore Philips emette uno strano odore
La griglia anteriore del ventilatore Philips è sporca
Il ventilatore Philips è troppo rumoroso
Non riesco ad accendere/spegnere il ventilatore a torre Philips
Il flusso di aria del ventilatore a torre Philips è debole
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