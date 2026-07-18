Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
CX1220/00
Flusso d'aria della ventola 3330 m3/h.
Silenzioso a 38 dB(A)
Inclinabile, con rotazione
Diametro della testa da 45 cm
Raffreddamento potente e silenzioso con 3 velocità, rotazione e pratico timer. Progettato per garantire qualità e stabilità, offre un comfort duraturo, giorno dopo giorno.
Con una capacità di raffreddamento di 3330 m³/h, questo ventilatore fa circolare rapidamente l'aria per eliminare i ristagni, garantendo un flusso d'aria fresco e confortevole in grado di raggiungere ogni angolo della stanza.
Progettato per ambienti tranquilli, questo ventilatore funziona a soli 38 dB, l'equivalente del rumore prodotto da una pioggia leggera. Perfetto per lavorare, leggere o dormire, favorisce il mantenimento di un'atmosfera calma e indisturbata.
2.0
su 5
1
Recensione
Frp17
18/07/2026
France
Trop bruyant dès position 1
Contrairement à la description il est bruyant dès la position 1 , aussi bruyant que mon ancien en position 5/6 d'une autre marque et hyper silencieux que je n'ai pas malheureusement retrouvé à l'achat. La canicule et la pénurie de ventilateur fait que je dois me contenter de ce que j'ai trouvé .
Questa revisione è stata effettuata per Série 1000 CX1220/00 Ventilateurs sur pied
Date of Use 2026-07-16
Questa revisione è stata effettuata per Série 1000 CX1220/00 Ventilateurs sur pied
Date of Use 2026-07-16