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  • Potente e versatile, con stile
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Serie 1000Ventilatore a piedistallo

CX1220/00

2
| (1) Recensione
Potente e versatile, con stile
Raffreddamento potente e silenzioso con 3 velocità, rotazione e pratico timer. Progettato per garantire qualità e stabilità, offre un comfort duraturo, giorno dopo giorno.
Vedi tutti i vantaggi

Potente e versatile, con stile

  • Flusso d'aria della ventola 3330 m3/h.

  • Silenzioso a 38 dB(A)

  • Inclinabile, con rotazione

  • Diametro della testa da 45 cm

A lungo raggio per il massimo raffreddamento

A lungo raggio per il massimo raffreddamento

Raffreddamento potente e silenzioso con 3 velocità, rotazione e pratico timer. Progettato per garantire qualità e stabilità, offre un comfort duraturo, giorno dopo giorno.

Ampio flusso di aria per un comfort immediato

Ampio flusso di aria per un comfort immediato

Con una capacità di raffreddamento di 3330 m³/h, questo ventilatore fa circolare rapidamente l'aria per eliminare i ristagni, garantendo un flusso d'aria fresco e confortevole in grado di raggiungere ogni angolo della stanza.

Raffreddamento silenzioso alla minima velocità

Raffreddamento silenzioso alla minima velocità

Progettato per ambienti tranquilli, questo ventilatore funziona a soli 38 dB, l'equivalente del rumore prodotto da una pioggia leggera. Perfetto per lavorare, leggere o dormire, favorisce il mantenimento di un'atmosfera calma e indisturbata.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.0

su 5

1

Recensione

5
4
3
1

18/07/2026

France

France

Trop bruyant dès position 1

Contrairement à la description il est bruyant dès la position 1 , aussi bruyant que mon ancien en position 5/6 d'une autre marque et hyper silencieux que je n'ai pas malheureusement retrouvé à l'achat. La canicule et la pénurie de ventilateur fait que je dois me contenter de ce que j'ai trouvé .

Questa revisione è stata effettuata per Série 1000 CX1220/00 Ventilateurs sur pied

Date of Use 2026-07-16

Questa revisione è stata effettuata per Série 1000 CX1220/00 Ventilateurs sur pied

Date of Use 2026-07-16

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