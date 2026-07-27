Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
CX1030/01
Potente flusso d'aria fino a 2000 m³/h
Raffrescamento silenzioso a 35 dB(A) (1)
3 velocità per un comfort personalizzato
Rotazione automatica e inclinazione
Diametro della testa 35 cm
Con una capacità di raffrescamento fino a 2000 m³/h e 5 pale, questo ventilatore genera un flusso d'aria intenso che elimina l'aria stagnante, riempiendo il tuo spazio con aria fresca per un comfort che dura tutto il giorno.
Funzionando a un discreto livello di 35 dB(A) (1), paragonabile a una camera da letto silenziosa di notte, questo ventilatore offre un potente raffrescamento mantenendo un ambiente calmo e indisturbato, perfetto per dormire, lavorare o leggere.
Goditi un flusso d'aria rinfrescante che si estende fino a 30 m, garantendo una piacevole brezza in tutta la stanza. Che tu sia vicino o lontano, potrai godere di un raffrescamento costante ovunque ti trovi.
Recensioni
(1) Livello sonoro alla velocità minima.