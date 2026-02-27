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CX1030/01
Progettato per la silenziosità. Costruito per la potenza.
Prova un raffreddamento potente e silenzioso con 3 velocità e rotazione fluida per un comfort personalizzato. Costruito con materiali di qualità e un design moderno ed elegante, questo ventilatore da tavolo offre durabilità e prestazioni di stile, perfetto per qualsiasi ambiente.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Ventilatori da scrivania
totale
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Con una capacità di raffrescamento fino a 2000 m³/h e 5 pale, questo ventilatore genera un flusso d'aria intenso che elimina l'aria stagnante, riempiendo il tuo spazio con aria fresca per un comfort che dura tutto il giorno.
Funzionando a un discreto livello di 35 dB(A) (1), paragonabile a una camera da letto silenziosa di notte, questo ventilatore offre un potente raffrescamento mantenendo un ambiente calmo e indisturbato, perfetto per dormire, lavorare o leggere.
Goditi un flusso d'aria rinfrescante che si estende fino a 30 m, garantendo una piacevole brezza in tutta la stanza. Che tu sia vicino o lontano, potrai godere di un raffrescamento costante ovunque ti trovi.
Personalizza il tuo comfort con 3 impostazioni di velocità regolabili, da una brezza leggera a un flusso d'aria potente. Adatta facilmente il raffrescamento alle tue esigenze con una semplice rotazione della manopola.
Goditi una circolazione ottimale dell'aria con la rotazione automatica di 80° e la testa inclinabile di 30°, progettate per diffondere una brezza rinfrescante in tutta la stanza.
Con oltre 80 anni di esperienza nella cura dell'aria, Philips conduce più di 110 rigorosi test di qualità per garantire durata e alte prestazioni, stagione dopo stagione, il tutto supportato da una garanzia di 2 anni per la tua tranquillità.
La base extra-large offre maggiore stabilità, riducendo al minimo le oscillazioni anche a velocità elevate, per un'esperienza di raffreddamento più sicura e affidabile.
Un design elegante e resistente che si adatta a qualsiasi interno—costruito per durare e per integrarsi perfettamente, con un diametro della testa di 35 cm.
Funzionando a soli 35W, questo ventilatore consuma 70 volte meno energia rispetto a un condizionatore portatile standard, permettendoti di restare al fresco riducendo drasticamente il consumo energetico e i costi.
Assemblalo in pochi semplici passaggi grazie al design intuitivo. La pulizia è senza sforzo: basta passare un panno asciutto sulla superficie per mantenere prestazioni ottimali.
Specifiche generali
Specifiche tecniche
Prestazioni
Utilizzo
Peso e dimensioni
Efficienza energetica
Manutenzione
Paese di origine
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