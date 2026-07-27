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  • Progettato per la silenziosità. Costruito per la potenza.
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Ventilatore tavolo Philips Serie 1000Ventilatori da scrivania

CX1030/01

Progettato per la silenziosità. Costruito per la potenza.
Prova un raffreddamento potente e silenzioso con 3 velocità e rotazione fluida per un comfort personalizzato. Costruito con materiali di qualità e un design moderno ed elegante, questo ventilatore da tavolo offre durabilità e prestazioni di stile, perfetto per qualsiasi ambiente.
Vedi tutti i vantaggi

Raffreddamento potente e funzionamento silenzioso per un vero comfort.

Progettato per la silenziosità. Costruito per la potenza.

  • Potente flusso d'aria fino a 2000 m³/h

  • Raffrescamento silenzioso a 35 dB(A) (1)

  • 3 velocità per un comfort personalizzato

  • Rotazione automatica e inclinazione

  • Diametro della testa 35 cm

Potente flusso d'aria per un sollievo immediato

Potente flusso d'aria per un sollievo immediato

Con una capacità di raffrescamento fino a 2000 m³/h e 5 pale, questo ventilatore genera un flusso d'aria intenso che elimina l'aria stagnante, riempiendo il tuo spazio con aria fresca per un comfort che dura tutto il giorno.

Raffrescamento silenzioso per un riposo indisturbato

Raffrescamento silenzioso per un riposo indisturbato

Funzionando a un discreto livello di 35 dB(A) (1), paragonabile a una camera da letto silenziosa di notte, questo ventilatore offre un potente raffrescamento mantenendo un ambiente calmo e indisturbato, perfetto per dormire, lavorare o leggere.

Brezza a lunga distanza per il massimo raffrescamento

Brezza a lunga distanza per il massimo raffrescamento

Goditi un flusso d'aria rinfrescante che si estende fino a 30 m, garantendo una piacevole brezza in tutta la stanza. Che tu sia vicino o lontano, potrai godere di un raffrescamento costante ovunque ti trovi.

Specifiche tecniche

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