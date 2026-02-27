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    • Progettato per la silenziosità. Costruito per la potenza. Progettato per la silenziosità. Costruito per la potenza. Progettato per la silenziosità. Costruito per la potenza.

      Ventilatore tavolo Philips Serie 1000 Ventilatori da scrivania

      CX1030/01

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      Progettato per la silenziosità. Costruito per la potenza.

      Prova un raffreddamento potente e silenzioso con 3 velocità e rotazione fluida per un comfort personalizzato. Costruito con materiali di qualità e un design moderno ed elegante, questo ventilatore da tavolo offre durabilità e prestazioni di stile, perfetto per qualsiasi ambiente.

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      Ventilatore tavolo Philips Serie 1000
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      Ventilatore tavolo Philips Serie 1000

      Ventilatori da scrivania

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      Progettato per la silenziosità. Costruito per la potenza.

      Raffreddamento potente e funzionamento silenzioso per un vero comfort.

      • Potente flusso d'aria fino a 2000 m³/h
      • Raffrescamento silenzioso a 35 dB(A) (1)
      • 3 velocità per un comfort personalizzato
      • Rotazione automatica e inclinazione
      • Diametro della testa 35 cm
      Potente flusso d'aria per un sollievo immediato

      Potente flusso d'aria per un sollievo immediato

      Con una capacità di raffrescamento fino a 2000 m³/h e 5 pale, questo ventilatore genera un flusso d'aria intenso che elimina l'aria stagnante, riempiendo il tuo spazio con aria fresca per un comfort che dura tutto il giorno.

      Raffrescamento silenzioso per un riposo indisturbato

      Raffrescamento silenzioso per un riposo indisturbato

      Funzionando a un discreto livello di 35 dB(A) (1), paragonabile a una camera da letto silenziosa di notte, questo ventilatore offre un potente raffrescamento mantenendo un ambiente calmo e indisturbato, perfetto per dormire, lavorare o leggere.

      Brezza a lunga distanza per il massimo raffrescamento

      Brezza a lunga distanza per il massimo raffrescamento

      Goditi un flusso d'aria rinfrescante che si estende fino a 30 m, garantendo una piacevole brezza in tutta la stanza. Che tu sia vicino o lontano, potrai godere di un raffrescamento costante ovunque ti trovi.

      3 impostazioni di velocità per un raffrescamento personalizzato

      3 impostazioni di velocità per un raffrescamento personalizzato

      Personalizza il tuo comfort con 3 impostazioni di velocità regolabili, da una brezza leggera a un flusso d'aria potente. Adatta facilmente il raffrescamento alle tue esigenze con una semplice rotazione della manopola.

      Rotazione automatica e inclinazione per raggiungere ogni angolo

      Rotazione automatica e inclinazione per raggiungere ogni angolo

      Goditi una circolazione ottimale dell'aria con la rotazione automatica di 80° e la testa inclinabile di 30°, progettate per diffondere una brezza rinfrescante in tutta la stanza.

      Progettato per durare, con una qualità altamente testata

      Progettato per durare, con una qualità altamente testata

      Con oltre 80 anni di esperienza nella cura dell'aria, Philips conduce più di 110 rigorosi test di qualità per garantire durata e alte prestazioni, stagione dopo stagione, il tutto supportato da una garanzia di 2 anni per la tua tranquillità.

      Base XL per una maggiore stabilità

      Base XL per una maggiore stabilità

      La base extra-large offre maggiore stabilità, riducendo al minimo le oscillazioni anche a velocità elevate, per un'esperienza di raffreddamento più sicura e affidabile.

      Progettato per la tua casa

      Progettato per la tua casa

      Un design elegante e resistente che si adatta a qualsiasi interno—costruito per durare e per integrarsi perfettamente, con un diametro della testa di 35 cm.

      Raffreddamento efficiente per l'uso quotidiano

      Raffreddamento efficiente per l'uso quotidiano

      Funzionando a soli 35W, questo ventilatore consuma 70 volte meno energia rispetto a un condizionatore portatile standard, permettendoti di restare al fresco riducendo drasticamente il consumo energetico e i costi.

      Facile da assemblare e pulire

      Facile da assemblare e pulire

      Assemblalo in pochi semplici passaggi grazie al design intuitivo. La pulizia è senza sforzo: basta passare un panno asciutto sulla superficie per mantenere prestazioni ottimali.

      Specifiche tecniche

      • Specifiche generali

        Colore
        Nero
        Colore secondario
        Grigio
        Materiale primario
        Metallo
        Materiale secondario
        Plastica

      • Specifiche tecniche

        Potenza massima
        35 W
        Livello audio minimo
        35 dB(A)
        Livello audio massimo
        45°dB(A)

      • Prestazioni

        Flusso d'aria della ventola
        2000 m³/h

      • Utilizzo

        Impostazioni di velocità
        3
        Lunghezza cavo
        1,8 m
        Oscillazione
        80°
        Inclinazione verticale
        30°
        Telecomando
        No

      • Peso e dimensioni

        Diametro della testa
        35 cm
        Lunghezza prodotto
        35 cm
        Larghezza prodotto
        27,6 cm
        Altezza prodotto
        48,5 cm
        Peso prodotto
        3,1 kg
        Lunghezza confezione
        46,2 cm
        Larghezza confezione
        27,8 cm
        Altezza confezione
        42,7 cm
        Peso confezione
        4,8 kg

      • Efficienza energetica

        Consumo energetico in stand-by
        0 W
        Voltaggio
        220-240V
        Frequenza
        50 Hz

      • Manutenzione

        Garanzia
        2

      • Paese di origine

        Prodotto in
        Cina

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      • (1) Livello sonoro alla velocità minima.

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