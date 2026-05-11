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Supporto
CX1030/00
Jobnumber: 35443
Prova un raffreddamento potente e silenzioso con 3 velocità e rotazione fluida per un comfort personalizzato. Costruito con materiali di qualità e un design moderno ed elegante, questo ventilatore da tavolo offre durata nel tempo e prestazioni di stile, perfetto per qualsiasi ambiente.
Il ventilatore Philips emette uno strano odore
La griglia anteriore del ventilatore Philips è sporca
Il ventilatore Philips è troppo rumoroso
Non riesco ad accendere/spegnere il ventilatore a torre Philips
Il flusso di aria del ventilatore a torre Philips è debole
Il ventilatore Philips emette un rumore insolito quando oscilla
Il ventilatore a torre Philips si spegne improvvisamente
La base del ventilatore a torre Philips vibra o traballa