Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
CX1030/00
Progettato per essere silenzioso. Costruito per essere potente.
Prova un raffreddamento potente e silenzioso con 3 velocità e rotazione fluida per un comfort personalizzato. Costruito con materiali di qualità e un design moderno ed elegante, questo ventilatore da tavolo offre durata nel tempo e prestazioni di stile, perfetto per qualsiasi ambiente.
Potente flusso d'aria fino a 2000 m³/h
Raffrescamento silenzioso a 35 dB(A) (1)
3 velocità per un comfort personalizzato
Rotazione automatica e inclinazione
Diametro della testa 35 cm
Con una capacità di raffrescamento fino a 2000 m³/h e 5 pale, questo ventilatore genera un flusso d'aria intenso che elimina l'aria stagnante, riempiendo il tuo spazio con aria fresca per un comfort che dura tutto il giorno.
Funzionando a un livello sonoro di appena 35 dB(A) (1), paragonabile a una camera da letto silenziosa di notte, questo ventilatore offre un potente raffrescamento mantenendo un ambiente calmo e tranquillo, perfetto per dormire, lavorare o leggere.
Goditi un flusso d'aria rinfrescante che si estende fino a 30 m, garantendo una piacevole brezza in tutta la stanza. Che tu sia vicino o lontano, potrai beneficiare di un raffrescamento costante ovunque ti trovi.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
5.0
su 5
1
Recensione
vv65
16/07/2026
Sverige
Tyst och bra fläkt. Kan rekomendera den absolut för dom pengarna.
Questa revisione è stata effettuata per 1000 Series CX1030/00 Bordsfläktar
Data di utilizzo 2026-07-16
Questa revisione è stata effettuata per 1000 Series CX1030/00 Bordsfläktar
Data di utilizzo 2026-07-16
(1) Livello sonoro alla velocità più bassa.