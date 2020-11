Per sostituire il recipiente in uso

Questo vaso in vetro consente di preparare freschi succhi di frutta, frullati o zuppe usando il robot da cucina. È lavabile in lavastoviglie e resistente ai graffi. Averne uno in più in casa potrebbe tornare utile: quando uno è nella lavastoviglie, puoi sempre usare l'altro! Scopri tutti i vantaggi