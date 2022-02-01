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Sistema del latte LatteGo
totale
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LatteGo, il sistema del latte più veloce da pulire*
Sistema del latte senza tubi, 2 pezzi
Crema di latte dalla consistenza vellutata
Per lavastoviglie, facile da pulire
LatteGo è estremamente facile da pulire: 2 pezzi e nessun tubo
Il nostro sistema del latte a 2 pezzi non comprende tubi o pezzi nascosti e può essere facilmente pulito in soli 15 secondi sotto acqua corrente* o in lavastoviglie.
Schiuma di latte liscissima grazie al sistema LatteGo a velocità elevata
Aggiungi il tocco finale al tuo caffè con una schiuma di latte dalla consistenza vellutata. Grazie alla tecnologia ciclonica per montare il latte, LatteGo rilascia un potente flusso di microbollicine a una velocità di 394 metri al secondo, creando una schiuma di latte ricca e densa.
Entrambe le parti di LatteGo sono lavabili in lavastoviglie
Per una maggiore praticità, puoi mettere LatteGo in lavastoviglie. In questo modo risparmierai tempo e avrai una maggiore pulizia.
Il coperchio di LatteGo mantiene il latte fresco in frigo
Per riporre LatteGo in modo facile e comodo, in frigo o fuori, puoi utilizzare l'apposito coperchio
Schiuma di latte liscia come la seta grazie al sistema LatteGo a velocità elevata
Completa il tuo caffè con una schiuma di latte liscia come la seta. LatteGo mescola latte e aria a velocità elevata nello scomparto tondo e poi versa senza spruzzi lo strato di schiuma di latte nella tua tazza alla giusta temperatura.
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