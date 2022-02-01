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    • LatteGo, il sistema del latte più veloce da pulire* LatteGo, il sistema del latte più veloce da pulire* LatteGo, il sistema del latte più veloce da pulire*

      Sistema del latte LatteGo

      CA6708/10

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      LatteGo, il sistema del latte più veloce da pulire*

      LatteGo ricopre le bevande con una morbida e setosa schiuma di latte, è facile da impostare e puoi pulirlo in appena 15 secondi*.

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      Sistema del latte LatteGo
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      Sistema del latte LatteGo

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      LatteGo, il sistema del latte più veloce da pulire*

      • Sistema del latte senza tubi, 2 pezzi
      • Crema di latte dalla consistenza vellutata
      • Per lavastoviglie, facile da pulire
      LatteGo è estremamente facile da pulire: 2 pezzi e nessun tubo

      LatteGo è estremamente facile da pulire: 2 pezzi e nessun tubo

      Il nostro sistema del latte a 2 pezzi non comprende tubi o pezzi nascosti e può essere facilmente pulito in soli 15 secondi sotto acqua corrente* o in lavastoviglie.

      Schiuma di latte liscissima grazie al sistema LatteGo a velocità elevata

      Schiuma di latte liscissima grazie al sistema LatteGo a velocità elevata

      Aggiungi il tocco finale al tuo caffè con una schiuma di latte dalla consistenza vellutata. Grazie alla tecnologia ciclonica per montare il latte, LatteGo rilascia un potente flusso di microbollicine a una velocità di 394 metri al secondo, creando una schiuma di latte ricca e densa.

      Entrambe le parti di LatteGo sono lavabili in lavastoviglie

      Entrambe le parti di LatteGo sono lavabili in lavastoviglie

      Per una maggiore praticità, puoi mettere LatteGo in lavastoviglie. In questo modo risparmierai tempo e avrai una maggiore pulizia.

      Il coperchio di LatteGo mantiene il latte fresco in frigo

      Il coperchio di LatteGo mantiene il latte fresco in frigo

      Per riporre LatteGo in modo facile e comodo, in frigo o fuori, puoi utilizzare l'apposito coperchio

      Schiuma di latte liscia come la seta grazie al sistema LatteGo a velocità elevata

      Schiuma di latte liscia come la seta grazie al sistema LatteGo a velocità elevata

      Completa il tuo caffè con una schiuma di latte liscia come la seta. LatteGo mescola latte e aria a velocità elevata nello scomparto tondo e poi versa senza spruzzi lo strato di schiuma di latte nella tua tazza alla giusta temperatura.

      Specifiche tecniche

      • Specifiche generali

        Tipo di prodotto
        LatteGo
        Materiale primario
        Plastica
        Certificazioni

      • Specifiche tecniche

        Articoli nella confezione
        1

      • Compatibilità

        Macchine da caffè
        EP2X3X; EP3X4X; EP4X4X; EP5XXX

      • Peso e dimensioni

        Lunghezza confezione
        11,00 cm
        Larghezza confezione
        11,00 cm
        Altezza confezione
        16,50 cm
        Peso confezione
        285 g

      • Durata

        Confezione
        70% di materiale riciclato
        Manuale utente
        >75% di carta riciclata
        Data di scadenza
        No

      • Paese di origine

        Prodotto in
        Romania

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      • In base a test condotti su consumatori in Germania al fine di confrontare macchine per espresso leader azionabili con un solo tocco (caffè + latte) completamente automatiche (2017)

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