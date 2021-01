Visualizzazione contenuti in 3D

Gli strumenti software sono forniti con il display per riprodurre i contenuti 3D e controllare i parametri di visualizzazione in 3D e 2D. I contenuti effettivi in 3D possono essere creati mediante i plug-in disponibili per i diffusi pacchetti software di animazione in 3D. I contenuti 2D esistenti o i contenuti stereo possono essere convertiti nel formato 2D-plus-Depth. Il formato 2D-plus-Depth è compatibile con gli strumenti di compressione esistenti, mentre la larghezza di banda aggiuntiva della profondità è piccola.