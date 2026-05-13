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Philips Baristina Contenitore per fondi di caffè nero

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Philips BaristinaContenitore per fondi di caffè nero

BAR313/60

Philips Baristina Contenitore per fondi di caffè nero

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Conservi i fondi di caffè per il compost? Il nostro contenitore per i fondi è l'accessorio perfetto, che si adatta facilmente alla tua macchina da caffè Philips Baristina. Niente bidone della spazzatura. Hai finito il caffè? Basta premere il pulsante e gettare i fondi nel contenitore. Realizzato con il 60% di plastica riciclata e caratterizzato dall'iconico design Baristina, il nostro contenitore si adatterà perfettamente alla tua macchina per caffè, per un look uniforme.

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  • 13 May 2026

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