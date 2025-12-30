Prepara. Conserva. Composta.

Conservi i fondi di caffè per il compost? Il nostro contenitore per i fondi è l'accessorio perfetto, che si adatta facilmente alla tua macchina da caffè Philips Baristina. Niente bidone della spazzatura. Hai finito il caffè? Basta premere il pulsante e gettare i fondi nel contenitore. Realizzato con il 60% di plastica riciclata e caratterizzato dall'iconico design Baristina, il nostro contenitore si adatterà perfettamente alla tua macchina per caffè, per un look uniforme.