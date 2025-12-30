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Philips BaristinaContenitore per fondi di caffè nero

BAR313/60

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Conservi i fondi di caffè per il compost? Il nostro contenitore per i fondi è l'accessorio perfetto, che si adatta facilmente alla tua macchina da caffè Philips Baristina. Niente bidone della spazzatura. Hai finito il caffè? Basta premere il pulsante e gettare i fondi nel contenitore. Realizzato con il 60% di plastica riciclata e caratterizzato dall'iconico design Baristina, il nostro contenitore si adatterà perfettamente alla tua macchina per caffè, per un look uniforme.
Vedi tutti i vantaggi

Conserva i dischetti per i rifiuti organici.

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  • Prepara. Conserva. Composta. Conserva i dischetti per i rifiuti organici.

  • Più caffè, meno pulizia. Lavabile in lavastoviglie.

  • Un abbinamento perfetto. Set coordinato o un tocco di contrasto.

Conserva i dischetti per i rifiuti organici

Il nostro contenitore per fondi di caffè è la soluzione pratica per conservare i fondi di caffè usati prima di svuotarli nei rifiuti organici. Conserva fino a 20 dischetti alla volta.

Lavabile in lavastoviglie

Lascia che la lavastoviglie faccia il lavoro sporco. Il nostro contenitore per fondi di caffè è lavabile in lavastoviglie, lasciandoti più tempo per goderti il tuo caffè.

Set coordinato o un tocco di contrasto.

Qualunque dei due colori tu scelga, il contenitore per fondi di caffè completa il tuo look Baristina.

Specifiche tecniche

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