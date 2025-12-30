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Garanzia di 2 anni
BAR313/00
Prepara. Conserva. Composta. Conserva i dischetti per i rifiuti organici.
Più preparazioni, meno pulizia. Lavabile in lavastoviglie.
Un abbinamento perfetto. Set coordinato o un tocco di contrasto.
Il nostro contenitore per fondi di caffè è la soluzione pratica per conservare i fondi di caffè usati prima di svuotarli nei rifiuti organici. Conserva fino a 20 dischetti alla volta.
Lascia che la lavastoviglie faccia il lavoro sporco. Il nostro contenitore per fondi di caffè è lavabile in lavastoviglie, lasciandoti più tempo per goderti il tuo caffè.
Qualunque dei due colori tu scelga, il contenitore per fondi di caffè completa il tuo look Baristina.