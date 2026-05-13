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Baristina utilizza un portafiltro unico – basta far scorrere il manico e inizia automaticamente a preparare il caffè. Scegli il colore che ami – o tra due stili in legno – e inizia a rendere la tua Baristina personale.

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  • 13 May 2026

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