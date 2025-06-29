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  • Portafiltro Baristina unico
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BaristinaPortafiltro

BAR310/90

2.8
| (34) Recensioni
Portafiltro Baristina unico
Baristina utilizza un portafiltro unico – basta far scorrere il manico e inizia automaticamente a preparare il caffè. Scegli il colore che ami – o tra due stili in legno – e inizia a rendere la tua Baristina personale.
Vedi tutti i vantaggi

Portafiltro Baristina unico

  • Rosso bacca

Scegli il tuo stile

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Personalizza la tua Baristina con una varietà di manici colorati o in legno massello.

Ferma, espelli, svuota.

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Hai finito? Premi il pulsante per espellere e far uscire i fondi di caffè. Niente colpetti, nessun problema.

Scorri per iniziare

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Il nostro sistema unico fa sì che il portafiltro avvii la preparazione del caffè.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.8

su 5

34

Recensioni

29/06/2025

France

France

Compratore verificato

Qualité mais très déçu du jeux

Je suis satisfait bon matériel mais je n achèterai plus jamais chez Philips car j ai été éliminée du jeu pour avoir 2 tasses 1 kg de café et des biscuits car j ai acheté ma machine deux jours avant le jeu Début jeu 1 juin j ai acheté le 28 mai .J ai acheté en plus une boite pour le café usagé et deux portes filtres en plus.Voilà très déçu

Questa revisione è stata effettuata per Baristina BAR310/20 Porte-filtre

Date of Use 2025-05-30 07:24:09

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Date of Use 2025-05-30 07:24:09

11/02/2025

France

France

Compratore verificato

Porte filtre en hêtre

Très beau sur une cafetière top et très facile d ‘ entretien

Questa revisione è stata effettuata per Baristina BAR310/80 Porte-filtre

Date of Use 2025-01-12 17:46:53

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Date of Use 2025-01-12 17:46:53

21/11/2024

France

France

Compratore verificato

Simple mais efficace !

J'ai acheté cette machine à café et j'en suis vraiment content. Loin des machines plus spécifiques qui sont d'un usage compliqué ou contraignant, la Baristina est simple d'usage et propose un café de très bonne consistance, sans raté ni problème de tassage, le café est toujours linéaire. C'est une machine simple, mais justement c'est ce que j'apprécie.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Baristina BAR310/80 Porte-filtre

Date of Use 2024-10-21 20:45:52

Sì, consiglio questo prodotto

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Date of Use 2024-10-21 20:45:52

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