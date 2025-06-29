Je suis satisfait bon matériel mais je n achèterai plus jamais chez Philips car j ai été éliminée du jeu pour avoir 2 tasses 1 kg de café et des biscuits car j ai acheté ma machine deux jours avant le jeu Début jeu 1 juin j ai acheté le 28 mai .J ai acheté en plus une boite pour le café usagé et deux portes filtres en plus.Voilà très déçu